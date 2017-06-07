07.06.2017

Первый Восточно-Европейский Саммит акушеров, гинекологов и перинатологов: укрепить связи между медицинскими сообществами

28-31 мая 2017 года в Москве в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова состоялся первый Восточно-Европейский Саммит акушеров, гинекологов и перинатологов. Организаторами Саммита выступили ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им Н.И.Пирогова» Минздрава России, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Российское общество акушеров-гинекологов, сеть клиник «Медси», технический оператор Саммита – конгресс-организатор компания «СТОконгресс». Согласно официальной статистике, в работе Саммита приняли участие свыше 650 специалистов - делегатов и спикеров из 27 стран мира (Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия, Чехия, Хорватия, Румыния, Казахстан, Молдова, Словения, Словакия, Украина, Турция, Израиль, Италия, Испания, Германия, Норвегия, Франция, Англия, Канада, Китай и Швеция). Отечественные делегаты представляли 70 субъектов Российской Федерации. Акушеры-гинекологи, неонатологи, репродуктологи и другие профильные специалисты съехались из 166 городов страны. На протяжении четырёх дней звучали оживлённые профессиональные дискуссии и обсуждались актуальные проблемы здоровья женщины и ребёнка. Открыл Саммит его руководитель - директор ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, академик РАН Геннадий Тихонович Сухих, который поприветствовал участников, отметив, что научно-образовательные школы акушерства, гинекологии и перинатологии стран Восточной Европы и России тесно связаны исторически. Многие из них имеют общие корни и научные основы, но с годами сотрудничество и взаимный обмен медицинскими достижениями между странами региона стал постепенно ослабевать. Для того, чтобы возродить и укрепить многолетние традиции профессионального общения, было решено провести Первый Восточно-Европейский саммит акушеров, гинекологов и перинатологов в России. Он поблагодарил российских коллег за успешную работу, отметив, что за последние два года показатели материнской и младенческой смертности в стране достигли рекордно низкого уровня. По словам академика, большую роль в развитие позитивных тенденций играют современные перинатальные центры, количество которых с каждым годом возрастает. Сейчас в России работает 74 таких учреждения, а к 2018 году будет построено ещё 20. И это далеко не все достижения российского акушерства. «Снижается число врожденных аномалий, снижается число абортов, и эта динамика также является результатом нашего общего вклада, использования новых технологий и нашей работы с населением. Мы надеемся, что ситуация будет меняться так, как она меняется в Европе и во всем мире, и мы рады, что перед нами открываются новые возможности», – заключил Геннадий Тихонович. Одна из таких возможностей – усиление международного обмена опытом и технологиями, в том числе и в Восточно-Европейском регионе. «Наши страны связывает достаточно сложная история, и я думаю, что для нас очень важно объединение, - подчеркнул руководитель Саммита, ректор ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогов» Минздрава России- Сергей Анатольевич Лукьянов: « Темы, которые здесь обсуждаются: материнство, детство, – вне зависимости от истории и взглядов любого человека, вызывают только позитивные эмоции и желание максимально эффективно развивать это направление с точки зрения науки и медицины». Инновационными методами пренатальной диагностики, не требующими инвазивных процедур, поделился в своём выступлении Почётный секретарь Международной федерации гинекологии FIGO, директор Школы акушерства Университета г. Перуджа Жан Карло ди Ренцо. Он также отметил высокую значимость Саммита не только для Восточной Европы, но и для всей мировой медицины: «Я уверен, что идея встретиться на одной площадке - это отличная возможностью разработать общую стратегию и оказать друг другу поддержку в принятии важных решений». Живой интерес вызвал доклад главного внештатного акушера-гинеколога Минздрава России, академика РАН Лейлы Владимировны Адамян, посвящённый успехам и проблемам современного акушерства и гинекологии в РФ. В частности, докладчик отметила, что уровень бесплодия в нашей стране всё ещё остаётся высоким – от 15 до 20%, но с каждым годом появляется всё больше новых возможностей и технологий для изменения ситуации к лучшему. С докладом о комплексном подходе в лечении сепсиса выступил Президент Российского общества акушеров-гинекологов академика РАН Владимир Николаевич Серов. Он обратил внимание участников на то, что сепсис является одной из наиболее частых причин материнской смертности, а его терапия должна быть комплексной, интенсивной, включающей как общее воздействие на организм, так и на первичный очаг инфекции. Саммит был отмечен высокой насыщенностью научной программы, которая включала более 140 докладов, прозвучавших на 5 пленарных и 17 секционных заседаниях, которые освещали проблемы особенностей ведения беременности, преждевременных и сложных родов, говорили о методах борьбы с бесплодием, о хирургических и консервативных способах лечения гинекологических заболеваний, о гормональной терапии и инфекциях в акушерстве и гинекологии. Отдельные секции были посвящены пролапсу гениталий, преэклампсии, акушерским кровотечениям и тромбоэмболическим осложнениям. Обсуждались также проблемы ранних сроков беременности и пренатальной диагностики. Проходили активные дискуссии и прямые трансляции хирургических вмешательств из операционных. Важной составляющей Саммита стало проведение двух пре-курсов и пост-курса, посвященных актуальным вопросам скрининга в первом триместре беременности, современным подходам к оперативному и консервативному лечению пролапса гениталей, УЗИ и лазерным технологиям в акушерстве и гинекологии, внутриматочной патологии. Прошли мастер классы по лапароскопии, кольпоскопии, обучению технике интракорпорального шва и др. Важной составляющей научной программы стала демонстрация современного оборудования и лекарственных препаратов, которая происходила на выставке, участие в которой приняли свыше 20 крупнейших компаний. Международную встречу поддержали 19 профессиональных СМИ, а в самый разгар мероприятия вышла газета Саммита, включающая интервью участников и спикеров, обзоры докладов и фотоотчёт. Первый Восточно-Европейский Саммит акушеров, гинекологов и перинатологов, организованный РНИМУ им. Н.И. Пирогова, НЦАГиП им. В.И. Кулакова, Российским обществом акушеров и гинекологов, сетью клиник «Медси» при поддержке Министерства здравоохранения РФ, стал поистине знаменательным событием. Он позволил оценить уровень развития акушерства и гинекологии в странах Восточной Европы и продемонстрировать их достижения миру. Участники и организаторы сошлись во мнении, что Саммит должен продолжать свою работу в будущем на благо укрепления научно-практических связей внутри региона.