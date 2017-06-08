08.06.2017





Современные вопросы ранней диагностики и лечения злокачественных новообразований репродуктивных органов





В городе Махачкала, республика Дагестан в период с 31 июля по 1 августа будет проходить межрегиональная научно-практическая конференция «Современные вопросы ранней диагностики и лечения злокачественных новообразований репродуктивных органов».

Научно-практическая конференция, является совместным мероприятием ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России, Национальный центр онкологии репродуктивных органов МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический Центр Минздрава России, Министерства здравоохранения Республики Дагестан, Маммологический центр L7 – Махачкала.

Техническим организатором научно-практической конференции является Благотворительный фонд помощи больным Московского научно-исследовательского онкологического института им П.А. Герцена.

В конференции примут участие специалисты ведущих научно-практических центов страны: Московский научно-исследовательский онкологический институт им П.А. Герцена, Медицинский радиологический центр им. А.Ф. Цыба, Российский онкологический научный центр им Н.Н. Блохина, Российский научный центр рентгенрадиологии, ведущие онкологи, онкохирурги, онкоурологи и онкогинекологи Республики Дагестан, Северного Кавказа и других регионов Российской Федерации.

Научно-практическая конференция будет способствовать продуктивному обмену опытом федеральных специалистов и их коллег из Республики Дагестан и других регионов России. Будут обсуждены самые острые проблемы профилактики, диагностики, сопроводительной терапии, лечения злокачественных новообразований репродуктивных органов.

Конференция «Современные вопросы ранней диагностики и лечения злокачественных новообразований репродуктивных органов» является научно-практическим мероприятием, в ходе которого, будет выполнен обучающий мастер класс по реконструктивно-пластической хирургии молочной железы. Будут прооперированы женщины, страдающие раком молочной железы с применением современных органосохраняющих хирургических технологий.

Ждем всех коллег на нашей конференции!!!

По вопросам участия в конференции: Ольга Лыжина,

тел моб.+79777193121, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript