26.06.2017





Как перейти на электронные больничные





С 1 июля 2017 года вводится новый порядок предоставления листков нетрудоспособности. У медицинских организаций появится возможность выписывать не только бумажные, но и (по требованию пациента и с его письменного согласия) формировать электронные больничные и направлять их по телекоммуникационным каналам связи в ФСС России и работодателю застрахованного лица (Федеральный закон № 86-ФЗ от 01.05.2017).

Медучреждение будет создавать и отправлять листки нетрудоспособности через свой личный кабинет, расположенный на интернет-сервисах ФНС России. Доступ к личному кабинету возможен при наличии у медицинской организации и лечащего врача усиленной квалифицированной электронной подписи.

Приобрести электронную подпись для обеспечения возможности выдавать электронные листки нетрудоспособности вам поможет профессиональная услуга от компании Электронный Экспресс





Компания Электронный Экспресс предлагает пользователям широкий выбор сертификатов электронной подписи, в том числе для доступа к интернет-порталу ФСС России и сдачи электронных листков нетрудоспособности. Обширная региональная сеть позволяет получить сертификат электронной подписи в любом регионе страны. А наличие необходимых лицензий, сертификатов и аккредитаций, а также соблюдение требований к информационной безопасности гарантирует качество предоставляемой услуги.